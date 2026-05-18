Поиск

Российские туристы летом 2026 г. смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны

Российские туристы летом 2026 г. смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российские туристы смогут отправиться предстоящим летом в 32 страны, это на четверть меньше, чем в зимнем сезоне, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Зимой 2025-2026 годов маршрутная сеть насчитывала до 43 стран, но к июню часть направлений исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов, а также ограничений, связанных с ближневосточным кризисом. Прямыми рейсами этим летом из России можно будет добраться в 32 страны", - говорится в сообщении.

Как уточнили в АТОР, в перечень доступных на прямых рейсах направлений вошли: Абхазия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Белоруссия, Вьетнам, Гонконг (КНР), Грузия, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Иран, Казахстан, Катар, Китай, КНДР, Киргизия, Мальдивы, Марокко, Монголия, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан и Эфиопия.

"Организованным туристам интересны не все из них. В Израиль, Иран, Катар, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию нельзя продавать пакетные туры с марта этого года. Поездки в Афганистан и Ирак и ранее не пользовались популярностью. То есть для массового или хотя бы условно массового туризма в июне 2026 года из России на прямых рейсах будут доступны в лучшем случае полтора десятка стран", - подчеркнули в ассоциации.

Как отметили в АТОР, определенные перспективы у рынка все-таки есть. Помимо сезонного восстановления перелетов в Маэ и Коломбо и возвращения чартеров на Боракай (аэропорт Калибо), не исключено также возобновление рейсов из Москвы в Тунис - они недавно появились на табло "Шереметьево".

Туристический рынок также ожидает и прихода в Россию Air Tanzania, которая, возможно, полетит из Москвы не только на Занзибар, но и на Сейшелы.

АТОР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

 В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

По итогам визита Путина в Китай будет подписано около сорока документов

Российские туристы летом 2026 г. смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны

 Российские туристы летом 2026 г. смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны

Лихачев отметил увеличение числа атак на Запорожскую АЭС

Путин обсуждает с членами СБ РФ развитие отрасли редких и редкоземельных металлов

 Путин обсуждает с членами СБ РФ развитие отрасли редких и редкоземельных металлов

"Роскосмос" готовит еще две ракеты-носителя "Союз-5"

В Кремле назвали попыткой подстрекательства слова Зеленского о планах РФ напасть на страну НАТО

 В Кремле назвали попыткой подстрекательства слова Зеленского о планах РФ напасть на страну НАТО

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по военным целям на Украине

Единый регламент для работы сервисов аренды самокатов разработали в Подмосковье

 Единый регламент для работы сервисов аренды самокатов разработали в Подмосковье

Торги по продаже госдоли в ЮГК признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок

 Торги по продаже госдоли в ЮГК признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2224 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9456 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов