Российские туристы летом 2026 г. смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российские туристы смогут отправиться предстоящим летом в 32 страны, это на четверть меньше, чем в зимнем сезоне, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Зимой 2025-2026 годов маршрутная сеть насчитывала до 43 стран, но к июню часть направлений исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов, а также ограничений, связанных с ближневосточным кризисом. Прямыми рейсами этим летом из России можно будет добраться в 32 страны", - говорится в сообщении.

Как уточнили в АТОР, в перечень доступных на прямых рейсах направлений вошли: Абхазия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Белоруссия, Вьетнам, Гонконг (КНР), Грузия, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Иран, Казахстан, Катар, Китай, КНДР, Киргизия, Мальдивы, Марокко, Монголия, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан и Эфиопия.

"Организованным туристам интересны не все из них. В Израиль, Иран, Катар, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию нельзя продавать пакетные туры с марта этого года. Поездки в Афганистан и Ирак и ранее не пользовались популярностью. То есть для массового или хотя бы условно массового туризма в июне 2026 года из России на прямых рейсах будут доступны в лучшем случае полтора десятка стран", - подчеркнули в ассоциации.

Как отметили в АТОР, определенные перспективы у рынка все-таки есть. Помимо сезонного восстановления перелетов в Маэ и Коломбо и возвращения чартеров на Боракай (аэропорт Калибо), не исключено также возобновление рейсов из Москвы в Тунис - они недавно появились на табло "Шереметьево".

Туристический рынок также ожидает и прихода в Россию Air Tanzania, которая, возможно, полетит из Москвы не только на Занзибар, но и на Сейшелы.