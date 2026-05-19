В России на фоне конфликта на Ближнем Востоке вырос спрос на путешествия в страны СНГ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российский союз туриндустрии отметил высокий спрос на поездки в страны СНГ и назвал эти страны "оплотом спокойствия и безопасности" на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Также росту туристического спроса способствует безвизовый въезд, большое количество прямых рейсов и отсутствие языковых барьеров, считает РСТ.

"У нас эти направления традиционно пользуются высоким спросом. Ближневосточный кризис привел к сокращению числа туристов из арабских стран в Армении, Грузии, Центральной Азии и способствовал повышению заинтересованности отельеров в туристах из России. И россияне стали чаще выбирать эти направления - со спокойным информационным фоном и перелетом без пересадок", - рассказала заместитель гендиректора туроператора "Алеан" Оксана Булах.

По данным туроператора, спрос на Узбекистан нынешней весной оказался на 20% выше, чем годом ранее. Продажи Армении и Грузии в этом сезоне увеличились на 45% к прошлому году. Чаще бронируются насыщенные программы на 6-8 дней.

Самым востребованным направлением среди стран СНГ остается Белоруссия, спрос на посещение республики в рамках экскурсионных программ ежегодно растет.

"Мы связываем тенденцию с тем, что сейчас это самое безопасное, близкое и понятное россиянам направление - в плане транспортной доступности и денежных расчетов, отсутствия языкового барьера. Майские праздники продавались хорошо, сейчас в спросе лидирует даты, приходящиеся на праздник 12 июня", - сообщила директор по продукту "Мультитура" Евгения Кизей.

Весной россияне чаще выбирают туры на 3 дня/2 ночи средней стоимостью от 28,8 тысячи рублей, летом популярнее более длинные маршруты - на 6-8 дней с хорошей экскурсионной программой.

"В поездках по Белоруссии туристы стали чаще запрашивать дополнительные ночи в отеле, чтобы самим просто погулять по городу, посетить торговые центры", - добавила Кизей.

По словам туроператоров, в путешествиях по Белоруссии стало больше индивидуальных туристов и семей, поехала молодежь.

Топ популярных экскурсий в Белоруссию практически не меняется: Брест и мемориальный комплекс Брестская крепость-герой, Беловежская пуща, Гродно, Минск, Мирский замок и Несвижский дворец - наследие ЮНЕСКО. Вырос спрос на посещение промышленных объектов - "БеЛАЗ", Минский тракторный завод и др.

По данным Погранслужбы ФСБ, выезд с целью туризма во все популярные у россиян страны бывшего СССР вырос в первом квартале в Армению - на 35%, в Узбекистан - на 89%, Грузию - на 41,7%, Казахстан - на 33%.