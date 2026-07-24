В Башкирии возбудили дело о краже денег через фейковое приложение о поиске бензина

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Жительница Башкирии стала жертвой новой схемы дистанционного мошенничества с приложением о наличии бензина на АЗС, по факту возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном УМВД.

"По предварительным данным, заявительница установила на мобильный телефон приложение, которое якобы мониторит наличие бензина на АЗС. Она нашла его на просторах интернета. Вместо полезного сервиса она запустила вредоносную программу, - сказано в сообщении. - В результате аферисты похитили 55 тысяч рублей личных накоплений с банковского счета потерпевшей".

Дело возбуждено по п. "г" ч.3 ст.158 УК (кража, совершенная с банковского счета или электронных денежных средств).