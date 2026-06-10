МВД РФ предупреждает о новой мошеннической схеме с талонами на топливо

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Мошенники начали обманывать россиян, предлагая им талоны на топливо, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в среду.

"На фоне обсуждений проблем с топливом в Крыму злоумышленники начали создавать каналы в мессенджерах с предложениями приобрести топливные талоны по выгодной цене", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пользователям предлагают быстро принять решение, перевести деньги и "успеть купить", пока предложение не закончилось. "Подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита", - подчеркнули в МВД.

"Это очередное напоминание о том, что мошенники внимательно следят за новостной повесткой и оперативно адаптируют свои сценарии под темы, которые привлекают внимание людей и генерируют высокий трафик", - добавили в УБК.

22 мая из-за логистических сложностей в Севастополе ввели на АЗС ограничения на продажу топлива в 20 литров на человека, с 29 мая ограничения на продажу бензина Аи-95 ввели в Крыму. Уже с 31 мая ограничения распространили и на Аи-92, при этом две крупнейшие сети АЗС полуострова - "Атан" и "ТЭС" - прекратили свободную продажу Аи-95, отпуск велся только по талонам. 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на ближайшие дни полностью приостанавливается свободная продажа бензина в Крыму.



10 июня свободная продажа бензина Аи-92 и Аи-95 возобновилась на восьми автозаправочных станциях сети "Атан" в Севастополе.