Глава ЦБ отметила, что выбывание мощностей сократит пространство для снижения ключевой ставки

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Выбывание производственных мощностей в отдельных отраслях при прочих равных сокращает пространство для снижения ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Безусловно, развитие ситуации с выбывающими мощностями - это фактор принятия нами решения. Но это не единственный фактор, который влияет на наши решения по ключевой ставке. Еще раз - надо будет смотреть в совокупности, но при прочих равных это, конечно, уменьшит во всяком случае пространство для снижения ставки", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Совет директоров Банка России в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых. В своем пресс-релизе по итогам заседания совета директоров регулятор отметил, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски, по мнению ЦБ, связаны с более значительным масштабом вторичных эффектов от временного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях.