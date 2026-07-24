ЦБ исходит из того, что предприятия РФ восстановят производственные мощности до конца года

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - ЦБ в базовый прогноз по инфляции и ВВП закладывает предположение, что предприятия РФ восстановят свои производственные мощности до конца текущего года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он снизил ключевую ставку с 14,25% до 14,0%.

"Как мы и ожидали, динамика ВВП в I полугодии была положительной. После спада в I квартале, который был связан с календарными и погодными факторами, во II квартале экономическая активность умеренно возросла - данные по промышленному производству за июнь подтверждают эти оценки. Инвестиции компаний восстанавливались, потребление домохозяйств даже несколько ускорилось, что отчасти было связано с разовыми факторами, в том числе с отложенным с начала года спросом, когда потребление было сдержанным", - сказала она.

"Дальнейшее развитие ситуации в экономике зависит от ряда факторов. Первый - ситуация с предложением товаров. В нашем базовом сценарии мы исходим из того, что компании восстановят свои производственные мощности до конца текущего года", - заявила глава ЦБ.

"Второе - это динамика спроса. Предприятия ожидают его замедления, что следует из оперативных данных. Учитывая временное сокращение мощностей в экономике, мы снизили прогноз по росту ВВП (в 2026 году с 0,5-1,5% до 0,0-1,0% - ИФ) - по нашей оценке, он вырастет в этом году в пределах 1%, прогноз на следующие периоды оставлен без изменений (рост на 1,5-2,5% в 2027-2029 гг. в год - ИФ)", - сказала Набиуллина.