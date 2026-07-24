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Мужчина ранен в Белгороде в результате атаки ВСУ на коммерческий объект

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Вследствие атаки БПЛА на коммерческий объект в Белгороде пострадал мирный житель, сообщает в пятницу региональный оперштаб.

"В Белгороде БПЛА ударил по коммерческому объекту. Мужчину с осколочными ранениями лица и бедра бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении оперштаба.

В нем уточняется, что из-за удара повреждены фасад и остекление здания.

Кроме того, атаке подвергся многоквартирный дом в поселке Дубовое. В результате один балкон загорелся, в ряде квартир выбиты окна, а также повреждена газовая труба.

Белгород
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