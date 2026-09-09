Денис Мантуров: видим большой потенциал индийских товаров на отечественном рынке

Первый вице-премьер РФ рассказал о перспективах сотрудничества России и Индии и о выставке "Иннопром" в Нью-Дели

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров Фото: Александр Миридонов/РИА Новости

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - После введения антироссийских санкций Индия вышла в топ-5 крупнейших торговых партнеров РФ. Обе страны не раз декларировали, что готовы и далее наращивать товарооборот (лидерами установлена цель в $100 млрд), а кроме того, - увеличивать взаимные инвестиции и реализовывать совместные проекты. Развитию этих направлений должна послужить вторая за пределами СНГ выставка "Иннопром" - в Нью-Дели. О том, какие перспективы у сотрудничества России и Индии и что конкретно будут обсуждать представители двух стран, в интервью "Интерфаксу" рассказал первый вице-премьер, сопредседатель российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству Денис Мантуров.

- Почему из всех стран-партнеров России в Азии и на Глобальном Юге было принято решение провести "Иннопром" именно в Индии? Как развивается взаимная торговля наших стран?

- У нас уже сложилась хорошая традиция проведения выездных выставок "Иннопром" в дружественных странах: Узбекистане, Казахстане, Беларуси, Саудовской Аравии. С учетом того, что Индия входит в пятёрку главных торговых партнёров России - выбор очевиден. Аргумент в пользу организации выставки в Индии - значительный рост товарооборота между нашими странами (более, чем в четыре раза за последние 5 лет: с $13,5 млрд в 2021 г. до $58,6 млрд в 2025 г.), высокую долю в котором занимает промышленная продукция. В первом полугодии этого года он прибавил 8%. Ожидаем, что по итогам года объем взаимной торговли превысит $60 млрд.

Как и правительство РФ, власти Индии большое внимание уделяют развитию индустриального сектора. Промышленность - один из главных драйверов экономики Индии, которая сегодня является одной из самых быстроразвивающихся в мире. Цели государственных инициатив Make in India и Atmanirbhar Bharat ("Самодостаточная Индия") во многом перекликаются с российскими программами национального развития, в частности, планами достижения технологического лидерства в приоритетных отраслях.

Мы также видим растущий взаимный интерес российского и индийского бизнеса к реализации совместных проектов. Между нашими странами сформировались прочные промышленные кооперационные связи в целом ряде отраслей: транспортном, энергетическом и тяжелом машиностроении, металлургии, химической промышленности и фармацевтике. Уверен, что "Иннопром" в Индии станет дополнительным стимулом для укрепления сложившихся связей и запуска новых совместных проектов.

В целом, участие российских компаний в "Иннопром. Индия" - это важный шаг для закрепления на одном из самых перспективных и быстрорастущих рынков Азии в качестве надежных поставщиков высокотехнологичной продукции. Мы также видим большой потенциал индийских товаров на отечественном рынке, и "Иннопром" помогает раскрыть их привлекательность.

- Российские экспортеры очень заинтересованы в заключении соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индией, так как оно позволит снять многие барьеры для выхода на индийский рынок. Как идут переговоры? Насколько это будет масштабное соглашение с точки зрения охвата товаров взаимной торговли?

- Активная подготовка соглашения ведётся меньше года, вместе с тем уже состоялись два раунда переговоров. Подробно обсуждались контуры будущих договоренностей, и стороны вплотную подошли к обмену тарифными предложениями. Конечно, мы рассчитываем, что охват будущего соглашения будет значительным - это позволит не только нарастить объемы взаимных поставок, но и диверсифицировать их структуру.

- Как вы оцениваете перспективы у сотрудничества России и Индии по морским перевозкам грузов в акватории Северного морского пути? Насколько высок интерес индийских партнеров к этому направлению? Когда можно ожидать заключения межправительственного меморандума по этому вопросу?

- На фоне последних событий, показавших уязвимость традиционных логистических маршрутов, Северный морской путь становится особенно востребованным глобальным транспортным коридором. Географическое положение Индии и роль морских перевозок в ее внешней торговле повышают заинтересованность этой страны и участников рынка в развитии транзитных перевозок с использованием СМП. Обсуждение этой тематики ведется в рамках профильной рабочей группы межправительственной российско-индийской комиссии.

Одним из достигнутых результатов стал подготовленный межправительственный меморандум о сотрудничестве по СМП, который рассчитываем подписать до конца года. В следующем году мы готовы организовать совместный пилотный рейс по СМП. Это станет символичным событием в год 80-летия с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. А в перспективе объем российского-индийского грузооборота через СМП ежегодно может достигать 5 млн тонн.

- Как идет процесс строительства АЭС "Куданкулам"? Какие сейчас обсуждаются варианты сотрудничества в этой сфере?

- Строительство АЭС "Куданкулам" - крупнейшей в Индии атомной станции - один из флагманских проектов нашего сотрудничества. В настоящее время строительная готовность второй очереди превышает 80%, а объем поставок оборудования в зоне ответственности российской стороны - более 97%. После ввода в эксплуатацию всех шести энергоблоков АЭС "Куданкулам" обеспечит значительную долю потребностей в электроэнергии штата Тамил-Наду с населением 76 млн человек, а также других регионов Индии.

Прорабатывается и расширение кооперации, включая неэнергетическое применение атомной энергии, например, в области ядерной медицины.

- Индийские компании проявляют интерес к РЗМ-проектам в России. Есть ли подвижки в этом вопросе?

- Сотрудничество в сфере добычи и переработки редких и редкоземельных металлов - это относительно новая, но крайне актуальная тема нашей с Индией двусторонней индустриальной повестки. Диалог ведется как по перспективным проектам в Мурманской области, так и по другим инициативам. В рамках "Иннопром. Индия" будет организована отдельная сессия по данной тематике.

- В прошлом году Индия на 40% увеличила импорт удобрений из РФ. Какая динамика наблюдается в этом году? Есть ли сейчас у российских производителей возможность удовлетворить растущий спрос на мировом рынке?

- В прошлом году российские производители поставили индийским партнерам порядка 6 млн т минеральных удобрений, это 6-кратный рост за 5 лет. Положительная динамика отмечена по фосфорным, азотным и комплексным NPK-удобрениям. В этом году тенденция сохраняется: за первые полгода отгрузки увеличились еще на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Наши предприятия готовы и дальше обеспечивать потребности Индии в востребованных видах удобрений, в том числе за счёт создания совместных производств. Проработка таких проектов уже ведётся.

- РФ является крупным поставщиком подсолнечного масла в Индию. В экспортном портфеле также соевое масло, горох и некоторые другие виды продукции АПК. За счет какой еще продукции возможно расширение экспорта в Индию?

- Ключевые российские экспортные позиции в контексте поставок на индийский рынок - растительные масла, а также зернобобовые культуры. Сохраняя свои позиции на рынке Индии по этим продуктам, мы продолжаем развивать свой экспортный портфель. Например, в прошлом году начались поставки рапсового масла, наращиваются поставки чечевицы. Экспортируются пока небольшие объемы свинины, мяса птицы, а также сыров. Среди перспективных направлений развития российского пищевого экспорта в Индию можно отметить мясо и мясные изделия, безалкогольные напитки, отдельные виды молочной продукции и кондитерские изделия.

- Как развиваются отношения с Индией в космической сфере?

- Мы придаем этой области сотрудничества стратегическое значение. В настоящее время наши государства активно сотрудничают по ряду важных направлений, в том числе в области ракетного двигателестроения и пилотируемой космонавтики. Есть заинтересованность и в развитии сотрудничества в области фундаментальных космических исследований.

Кроме того, отмечаем успешное взаимодействие по линии космоса и в рамках БРИКС: например, ведется работа по обмену данными дистанционного зондирования Земли.

- Россия активно участвовала в подготовке первых индийских космонавтов по программе "Гаганьян". Есть ли планы наращивания сотрудничества с Индией в пилотируемой космонавтике, в частности, в создании их национальной орбитальной станции?

- Мы оказываем всестороннюю поддержку индийской национальной пилотируемой космической программе "Гаганьян". Российские предприятия ракетно-космической промышленности выполняют контракты на поставку необходимого оборудования, в том числе скафандров, кресел экипажа, иллюминаторов и других изделий.

С учетом выбранного наклонения орбиты для перспективных национальных станций (~51,6 градусов) у наших стран открываются новые возможности для сотрудничества, как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Мы обсуждаем вопросы, касающиеся перспектив взаимодействия в области создания станций в целом, а также разработки и интеграции отдельных модулей, систем, подсистем и элементов станций. В частности, чтобы повысить надежность их эксплуатации, обеспечить безопасность экипажей и расширить возможности взаимодействия на орбите есть планы унифицировать стыковочные системы национальных орбитальных станций, интерфейсы и системы связи. В перспективе можно будет говорить и о "перекрёстных" полетах с участием смешанных экипажей, совместных научных экспериментах и исследованиях.