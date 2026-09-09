Число погибших под лавиной в КБР альпинистов выросло до 13

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Тело еще одного альпиниста обнаружено в ходе поисково-спасательных работ на месте схода снежной лавины с горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, число погибших выросло до 13 человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России в среду.

"Специалисты обнаружили тело одного альпиниста. Судьба четверых человек остается неизвестной. Работы осложняет опасный рельеф и повторное обрушение снежно-ледовой массы", - говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы в Безенгийском ущелье возобновились утром 9 сентября. Общая группировка спасателей, привлеченных к поиску альпинистов, - 41 человек.

Вечером 6 сентября с горы Мижирги в Кабардино-Балкарии сошла лавина на проходившую по маршруту группу из 33 альпинистов.

Ранее сообщалось о 12 погибших, неизвестной оставалась судьба пятерых человек.

В связи с произошедшим следственными органами СК России расследуется уголовное дело о халатности.