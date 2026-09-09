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В Петербурге началась реконструкция бывшей тюрьмы "Кресты"

В Петербурге началась реконструкция бывшей тюрьмы "Кресты"
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В историческом комплексе "Кресты" на Арсенальной набережной Петербурга начались реставрация и реконструкция, сообщает пресс-служба Смольного в среду.

После их окончания комплекс станет крупным общественно-культурным и деловым центром. До начала сентября "Кресты" принимали экскурсии, но сейчас уже закрыты для посетителей.

"В рамках приоритета "Сохранение исторического наследия и поддержка культуры" мы не просто бережно сохраняем исторический облик Петербурга, но и возвращаем памятники городу и его жителям. Реставрация "Крестов" - важный шаг в этом направлении. Мы сохраняем историческую идентичность комплекса и одновременно наполняем его современными функциями. Уверен, обновлённые "Кресты" превратятся в крупный центр культурной и деловой жизни, повысят туристическую привлекательность северной столицы", - цитирует пресс-служба губернатора Александра Беглова.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников выдал разрешение на реставрацию и приспособление для современного использования первых объектов в составе комплекса: входного здания с квартирами надзирателей, домов для надзирателей, зданий бани и прачечной.

Концепция проекта предполагает создание крупного общественно-культурного и делового комплекса. В "Крестах" появятся пространства для творчества, образования и деловой активности, гастрономические проекты, гостиничная инфраструктура, музей и рекреационные объекты. Историческая архитектура комплекса останется основой будущего пространства.

Важной частью проекта станет интеграция территории "Крестов" в городскую и туристическую инфраструктуру. Будет построен подземный пешеходный переход через Арсенальную набережную. Кроме того, планируется создать причал "Кресты" - новый пункт доступа к кластеру с воды.

Концепцию в декабре прошлого года утвердил Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга, отметив бережный подход к работе с одним из значимых исторических ансамблей Петербурга.

Реализация проекта позволит создать более тысячи новых рабочих мест.

Соглашение о намерениях по приспособлению комплекса "Кресты" для современного использования было подписано городом и инвестором на ПМЭФ-2026. Как следственный изолятор "Кресты" прекратили работу в 2017 году, переехав в новый комплекс в Колпино, построенный по архитектурной аналогии с историческим.

Петербург Кресты
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