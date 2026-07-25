Работник атакованного предприятия в Кирове, числящийся пропавшим под завалами, жив

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Один из считавшихся погибшим после ракетной атаки на предприятие в Кирове выжил, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в канале Мах в субботу.

"Погибших на месте не 6, а 5 человек. Один из работников предприятия, числящийся пропавшим под завалами, не выходивший на связь, жив", - написал он.

"В настоящее время следственные органы расследуют обстоятельства гибели людей в результате атаки на предприятие в Кирове 24 июля. Погибшие - настоящие герои трудового фронта. Представил их к государственным наградам", - добавил глава региона.

"Всего раненых в результате трагедии - 27 человек, из них 14 человек получили амбулаторную помощь, 13 - проходят лечение стационарно", - уточнил Соколов.

"Пациенты находятся на контроле министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, вся необходимая помощь оказывается", - добавил губернатор.

Ранее Соколов сообщал, что предприятие в Кирове в пятницу утром было атаковано ракетой, пять человек погибли.