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Ряд развлекательных мероприятий отменили в Кировской области после ракетного удара по предприятию

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Изменения в план культурно-массовых мероприятий внесли в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

"В Кировской области отменяется ряд развлекательных мероприятий", - говорится в сообщении.

Изменения начинают действовать с пятницы, 24 июля. О возобновлении мероприятий будет объявлено дополнительно, информирует пресс-служба.

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов сообщал, что предприятие в Кирове в пятницу утром было атаковано ракетой. В результате пострадали более 30 человек, шестеро из них погибли.

К настоящему времени пожар на атакованном предприятии потушен. Восстановлено водоснабжение и подача электричества, проводится обследование близлежащих жилых домов.

Александр Соколов Кировская область
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