Поиск

В Кировской области объявлен трехдневный траур в память о жертвах ракетного удара

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Кировской области Александр Соколов объявил трехдневный траур 25, 26 и 27 июля после ракетной атаки ВСУ по предприятию в региональном центре.

"Вчера вечером подписал указ об объявлении трехдневного траура 25, 26 и 27 июля в память о погибших в результате террористической атаки киевского режима на предприятие Кирова", - написал Соколов в своем канале в мессенджере Max.

Он уточнил, что в эти дни будут приспущены флаг Кировской области и флаги муниципалитетов. Телерадиокомпаниям рекомендовано воздержаться от трансляции развлекательных передач. Будут также приостановлены спортивные, культурные, зрелищные мероприятия, приняты дополнительные меры безопасности в местах массового нахождения людей.

"Семьям погибших правительство области выделяет по 1,5 млн рублей, окажет помощь и пострадавшим. Значительные выплаты предусмотрены и самим предприятием. Дополнительные средства направим городу Кирову на ликвидацию повреждений жилых домов, предприятий и учреждений", - проинформировал глава региона.

Ранее сообщалось о ракетном ударе по предприятию в Кирове в пятницу утром, в результате которого 6 человек погибли, более 30 пострадали.

Киров Александр Соколов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Почти до 3 тыс. га выросла за сутки площадь природных пожаров на Ямале

 Почти до 3 тыс. га выросла за сутки площадь природных пожаров на Ямале

Ряд улиц перекроют 25 и 26 июля в районе "Лужников" из-за концертов

 Ряд улиц перекроют 25 и 26 июля в районе "Лужников" из-за концертов

Очереди машин перед Крымским мостом устранены

 Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Что произошло за день: пятница, 24 июля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10725 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3319 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов