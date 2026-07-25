В Кировской области объявлен трехдневный траур в память о жертвах ракетного удара

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Кировской области Александр Соколов объявил трехдневный траур 25, 26 и 27 июля после ракетной атаки ВСУ по предприятию в региональном центре.

"Вчера вечером подписал указ об объявлении трехдневного траура 25, 26 и 27 июля в память о погибших в результате террористической атаки киевского режима на предприятие Кирова", - написал Соколов в своем канале в мессенджере Max.

Он уточнил, что в эти дни будут приспущены флаг Кировской области и флаги муниципалитетов. Телерадиокомпаниям рекомендовано воздержаться от трансляции развлекательных передач. Будут также приостановлены спортивные, культурные, зрелищные мероприятия, приняты дополнительные меры безопасности в местах массового нахождения людей.

"Семьям погибших правительство области выделяет по 1,5 млн рублей, окажет помощь и пострадавшим. Значительные выплаты предусмотрены и самим предприятием. Дополнительные средства направим городу Кирову на ликвидацию повреждений жилых домов, предприятий и учреждений", - проинформировал глава региона.

Ранее сообщалось о ракетном ударе по предприятию в Кирове в пятницу утром, в результате которого 6 человек погибли, более 30 пострадали.