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Военные РФ заявили об ударах по украинской инфраструктуре и пунктам хранения БПЛА

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток поразили украинские логистические центры, инфраструктурные объекты, используемые ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ...", - заявили в Минобороны РФ в субботу.

Ведомство также сообщило, что нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 152 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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