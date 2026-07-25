Пять группировок войск РФ в течение суток улучшили свои позиции в зоне СВО

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Войска пяти российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за минувшие сутки продвинулись вперед и улучшили тактическое положение, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, за сутки войска группировок "Север" и "Южная" улучшили тактическое положение, "Запад" - заняли более выгодные позиции, "Центр" - улучшили положение по переднему краю.

Подразделения группировки "Восток" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Ивановка, Великомихайловка, Коммунаровка, Васильковка, Гавриловка Днепропетровской области, Любицкое, Новосолошино, Никольское и Зарница Запорожской области.

Противник потерял на этом участке за сутки до 365 военных, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие, говорится в сводке.

Войска группировки "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Садки и Рыжевка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Ивановка, Устиновка, Светличное, Радьково и Ольховатка.

Тут ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию контрбатарейной борьбы RADA, информирует Минобороны.

Подразделения "Южной" группировки нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Высокоивановка, Николаевка, Никоноровка, Славянск, Николайполье и Ореховатка (ДНР).

За сутки противник потерял здесь более 200 военных, пять боевых бронированных машин и 27 автомобилей, говорится в сообщении.

Войска группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Синиха, Хомино, Высшее Соленое, Березовое, Нечволодовка, Ольговка, Подлиман Харьковской области и Святогорск (ДНР).

На этом участке потери противника составили до 215 военных, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сказано в сводке.

Подразделения группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Дружковка, Доброполье, Шевченко, Красноярское, Сергеевка, Светлое (ДНР) и Новониколаевка Днепропетровской области.

"Потери украинских вооруженных формирований составили до 385 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.

Войска группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка и Веселянка Запорожской области. Уничтожено более 50 военнослужащих и десять автомобилей противника, сообщает Минобороны РФ.