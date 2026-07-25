МИД РФ осудил удары ВСУ по мирному населению в Кирове и Запорожье

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В МИД РФ выступили с осуждением ударов ВСУ по Кирову и Запорожью, повлекших жертвы среди мирного населения.

"Решительно осуждаем эти бесчеловечные преступления. Искренне выражаем глубокие соболезнования родственникам и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления получившим ранения", - говорится в опубликованном в субботу на сайте МИД РФ комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

Она напомнила, что 24 июля в результате ракетного удара по одному из предприятий города Кирова погибли, по предварительным данным, шесть человек, еще 26 пострадали. А в ночь на 25 июля в результате украинского удара по турбазе в поселке Кирилловка Запорожской области, по сведениям местных властей, погибли 12 человек, из которых четверо - дети. Ранены 19 человек.

В связи с этим Захарова заявила, что "киевский режим, терпящий военное поражение, не способный переломить печально складывающийся для себя ход боевых действий, отыгрывается на ни в чём не повинном мирном населении, сознательно выискивая тех, кто защищён менее всего".

Она призвала "все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ не замалчивать кровавые теракты в Кировской и Запорожской областях".