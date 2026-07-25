Четверо пострадавших при ударе ВСУ по Кирову находятся в тяжелом состоянии

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В больницах на лечении находятся 13 пострадавших при ударе ВСУ в Кирове; один из них остается в крайне тяжелом состоянии, еще четверо - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов журналистам в субботу.

По его словам, все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, выработана тактика лечения, сообщил помощник министра.

Как сообщал ранее губернатор Кировской области Александр Соколов, предприятие в Кирове в пятницу утром было атаковано ракетой, пять человек погибли.