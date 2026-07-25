Поиск

Четверо пострадавших при ударе ВСУ по Кирову находятся в тяжелом состоянии

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В больницах на лечении находятся 13 пострадавших при ударе ВСУ в Кирове; один из них остается в крайне тяжелом состоянии, еще четверо - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов журналистам в субботу.

В РоссииРаботник атакованного предприятия в Кирове, числящийся пропавшим под завалами, живЧитать подробнее

По его словам, все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, выработана тактика лечения, сообщил помощник министра.

Как сообщал ранее губернатор Кировской области Александр Соколов, предприятие в Кирове в пятницу утром было атаковано ракетой, пять человек погибли.

Киров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Движение по Крымскому мосту перекрыто второй раз в субботу

Движение по Крымскому мосту возобновлено

 Движение по Крымскому мосту возобновлено

Пожар в складском комплексе в Краснодаре после атаки БПЛА потушен

Аэропорты Кургана, Челябинска и "Внуково" возобновили обслуживание рейсов

Движение по Крымскому мосту перекрыто

Восемь человек погибли, 14 пострадали после удара по турбазам в Запорожской области

БПЛА упал на территории Тюменского НПЗ

Аэропорт Внуково работает по согласованию

 Аэропорт Внуково работает по согласованию

Работа логистического объекта Wildberries в Екатеринбурге временно приостановлена

 Работа логистического объекта Wildberries в Екатеринбурге временно приостановлена

Почти до 3 тыс. га выросла за сутки площадь природных пожаров на Ямале

 Почти до 3 тыс. га выросла за сутки площадь природных пожаров на Ямале
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10741 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3324 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов