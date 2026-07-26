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Над Калужской областью сбиты 16 беспилотников ВСУ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Силы ПВО нейтрализовали 16 украинских беспилотников в семи муниципальных округах Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша.

"За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 16 БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского, Козельского, Медынского, Перемышльского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округов", - написал губернатор в своем канале в Max.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, добавил он.

На местах работают оперативные группы.

Калужская область БПЛА
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