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Подписан закон о штрафах для букмекеров за нарушение самозапрета на участие в азартных играх

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ответственности за нарушение требований к деятельности по организации и проведению азартных игр.

Соответствующий документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Закон вводит ответственность в отношении организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах за прием ставок, интерактивных ставок от физического лица, информация о котором включена в перечень физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх.

За указанные правонарушения предусматривается штраф на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., на юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Владимир Путин
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