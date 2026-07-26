Турбизнес Крыма получит выплаты в размере трех МРОТ на работника для сохранения занятости

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Турбизнес Крыма получит выплаты в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) на работника для сохранения занятости, сообщил глава республики Сергей Аксенов в воскресенье.

"Правительство РФ утвердило порядок предоставления федеральных выплат в размере трех МРОТ на каждого работника организациям туристской индустрии Республики Крым", - написал Аксенов в своем канале в Max.

Аналогичная мера будет работать и в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем канале в Max. Размер выплаты составляет 81,3 тыс. рублей на человека, город в целом получит на эти цели 590 млн рублей. Крым получит 3,7 млрд рублей.

По словам Аксенова, воспользоваться субсидией смогут гостиницы, санатории, турагенты, туроператоры. Она предоставляется единовременно исходя из численности сотрудников за июнь. Индивидуальные предприниматели также могут на нее претендовать. Мера затронет более 3 тыс. компаний и предпринимателей республики.

"Получатель выплат имеет обязательство по сохранению количества работников по состоянию на 1 июня 2027 года на уровне не менее 80% или сокращению не более чем на 2 человека (для индивидуальных предпринимателей) по отношению к количеству работников, занятых у получателя выплат по состоянию на 1 июня 2026 года", - подчеркнул он.

Деньги можно направлять в том числе на компенсацию отмены бронирования, оформленного и оплаченного до 20 июня.

Меры поддержки предприятий туристической сферы, общепита и промышленности в Крыму и Севастополе начали принимать с начала июля. Они включают, в частности, скидки на аренду государственного имущества, недвижимости и земли, реструктуризацию задолженностей, льготные программы кредитования. Разрабатываются и новые меры поддержки, в частности уже согласована выплата 2/3 зарплаты сотрудникам предприятий, которые выведены в простой.

Режим ЧС регионального характера действует в Крыму и Севастополе с 26 июня.