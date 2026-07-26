В ДНР 2 мирных жителя погибли, 14 пострадали при атаках беспилотников

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Донецкой народной республике два мирных жителя погибли, еще 14 пострадали в результате атак беспилотников в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Два человека погибли, еще четырнадцать мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в воскресенье его пресс-службой.

Он уточнил, что в результате этих атак также были "повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, рейсовый автобус, автомобиль БСМП, три грузовых и легковой автомобили в городских округах Горловка, Харцызск, Снежное, Енакиево, Амвросиевском, Волновахском муниципальных округах".