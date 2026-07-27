Участок федеральной трассы в Якутии закрыт из-за селя

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Участок федеральной автодороги "Колыма" закрыли в Томпонском районе Якутии из-за схода селевых масс, сообщает в понедельник пресс-служба министерства транспорта региона.

"Из-за сильных дождей произошел сход селевых масс на проезжую часть на участках 593,95 км и км 594,05 км. Участок перекрыт от 478,06 км до 596 км", - говорится в сообщении.

Проезд запрещен для всех видов транспорта. Уточняется, что объездных путей нет. Водителей просят воздержаться от поездок по этому направлению.

Федеральная автодорога "Колыма" (Якутск - Магадан) проходит по территории Якутии и Магаданской области. Протяженность всей трассы - более 2 тыс. км.