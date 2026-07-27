Электроснабжение Севастополя восстановлено по временной схеме

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Электроснабжение Севастополя восстановлено по временной схеме после ночного отключения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в понедельник.

"Электроснабжение большинства потребителей в Севастополе восстановлено по временной схеме (...). Но дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется, поэтому совсем обойтись без ограничений пока невозможно", - написал Развожаев в своем канале в Max.

По его словам, энергетики продолжают работу и ведут отключения потребителей в рамках установленного лимита мощности.

В ночь на понедельник Развожаев сообщил, что в городе ограничено электроснабжение для ликвидации перегруза электросетей за пределами Севастополя. На объектах вводили особый режим, а соцобъекты перевели на резервные схемы электроснабжения.