Два судна подверглись атакам вблизи Омана

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Два коммерческих судна подверглись ударам у побережья Омана в Ормузском проливе, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По имеющимся данным, суда были поражены снарядами, когда они находились в 4 морских милях к западу от оманского порта Хасаб.

В общей сложности в них попало четыре снаряда, вызвав пожар на одном из судов. Капитан второго судна сообщил, что видел, как снаряды попали в них, сообщает UKMTO.