Поиск

Два судна подверглись атакам вблизи Омана

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Два коммерческих судна подверглись ударам у побережья Омана в Ормузском проливе, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По имеющимся данным, суда были поражены снарядами, когда они находились в 4 морских милях к западу от оманского порта Хасаб.

В общей сложности в них попало четыре снаряда, вызвав пожар на одном из судов. Капитан второго судна сообщил, что видел, как снаряды попали в них, сообщает UKMTO.

Оман Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 10 сентября

Отопительный сезон 2026-2027 годов стартовал в России

 Отопительный сезон 2026-2027 годов стартовал в России

В Кремле отвергли возможность "энергетического перемирия" между РФ и Украиной

Путин 11-13 сентября посетит Индию для участия в саммите БРИКС

 Путин 11-13 сентября посетит Индию для участия в саммите БРИКС

Бывший топ-менеджер "Роснано" Кушнарев приговорен к девяти годам колонии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11665 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3697 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов