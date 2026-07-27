В Севастополе временно ограничено электроснабжение

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Севастополя временно ограничено электроснабжение, сообщил глава региона Михаил Развожаев в понедельник.

"В Севастополе временно ограничено электроснабжение. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме", - написал Развожаев в своем канале в Мах.

По его информации, на объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.

"Прошу вас с пониманием отнестись к временным трудностям. Как только станет ясен объем и сроки энергоограничений, то график будет опубликован в канале", - добавил губернатор.