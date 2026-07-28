Бывшие замглавы МВД Дагестана и замначальника следственного управления МВД осуждены за коррупцию

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Перовский суд Москвы признал бывших замминистра внутренних дел по республике Дагестан Руфата Исмаилова и замначальника республиканского следственного управления МВД Далгата Абдулгапурова виновными в коррупции.

"Приговором суда Исмаилову назначено наказание в виде 15 лет колонии со штрафом в размере 51 млн рублей, Абдулгапурову - 12 лет колонии со штрафом 50,5 млн рублей", - сообщил "Интерфаксу" один из участников процесса.

Исмаилов и Абдулгапуров также лишены звания полковника. Кроме того, после отбытия наказания им запрещено работать в органах госвласти 10 и 9 лет соответственно.

Еще трое полицейских получилиот 7,5 до 9 лет колонии со штрафами, а двое взяткодателей получили по семь лет колонии.

Все подсудимые будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Исмаилов и Абдулгапуров признаны виновными в получении двух крупных взяток, (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также в превышении должностных полномочий (п.п. "а, г, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Исмаилов также признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Как установлено следствием и судом, Исмаилов и Абдулгапуров получили взятку в сумме 300 тыс. руб. за отказ в возбуждении уголовного дела по материалу проверки незаконного строительства дома, а также 1 млн руб. за принятие положительного процессуального решения по факту хищения бюджетных 30 млн руб., выделенных в качестве материнского капитала.

Кроме того, по версии следствия, в начале 2020 года Исмаилов и Абдулгапуров передали знакомому находившиеся в их распоряжении 100 млн руб. на покупку оборудования для майнинга криптовалюты. Последний, однако, стал уклоняться от исполнения договоренностей, а фигуранты инициировали возбуждение в его отношении уголовного дела об особо крупном мошенничестве, в связи с чем он был помещен в СИЗО.

В ходе расследования, по данным следствия, Исмаилов и Абдулгапуров оказывали давление на знакомого и угрожали ему применением насилия с целью возврата денежных средств. После получения гарантий возврата обвинение против мужчины было переквалифицировано на более мягкое, а дело направлено в суд, где в итоге было прекращено с назначением судебного штрафа.