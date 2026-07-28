Дипломаты РФ и ОАЭ обсудили обстановку на Ближнем Востоке

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД России Георгий Борисенко во вторник провел встречу с послом Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мухаммедом Аль-Джабером по его просьбе, стороны рассмотрели вопросы ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщили на Смоленской площади.

"В ходе беседы рассмотрены некоторые аспекты ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Также обсуждалось "дальнейшее развитие традиционно дружественных отношений между Россией и ОАЭ, включая поддержание активного политического диалога и наращивание взаимовыгодного сотрудничества в экономической и культурно-гуманитарной областях", отметили в министерстве.