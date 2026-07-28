Новая атомная многоцелевая подлодка "Ульяновск" выведена из эллинга на "Севмаше" в Северодвинске

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта "Ясень-М" "Ульяновск" выведена из эллинга на предприятии "Севмаш" в Северодвинске, заявили в Минобороны России во вторник.

"28 июля на предприятии ОСК "Севмаш" состоялась торжественная церемония вывода из эллинга многоцелевого атомного подводного крейсера (АПК) проекта "Ясень-М" "Ульяновск", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что церемония прошла под руководством главнокомандующего ВМФ России Александра Моисеева.

"Ульяновску" предстоит еще достройка на плаву и проведение комплекса испытаний. Дальнейшую службу корабль будет проходить в составе Краснознаменного Северного флота и продолжит славные традиции своих предшественников", - сказал Моисеев, чьи слова приведены в сообщении военного ведомства.

Он заявил, что атомные подлодки вносят весомый вклад в обеспечение безопасности России с учетом их боевых возможностей. "Мы способны строить их в соответствии с теми планами, сроками, которые заложены нашими программами, и мы являемся свидетелями фактически ежегодных закладок и выводов кораблей из эллинга", - сказал Моисеев.

Генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко заявил, что после вывода из цеха подлодка пройдет швартовные, ходовые и государственные испытания.

"Мы должны передать корабль в декабре следующего года и это непременно состоится", - отметил он.

Заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Андрей Богомолов сообщил, что компетенции и опыт позволяют удерживать "высокий темп серийного строительства АПЛ четвертого поколения и пополнять флот кораблями, которые способны решать боевые задачи в условиях современных вызовов и угроз".

"Мы продолжим последовательную работу по обеспечению вооруженных сил мощным и современным флотом для укрепления обороноспособности нашей страны", - заявил Богомолов.

По официальной информации, АПЛ "Ульяновск" заложена в 2017 году на Севмаше (входит в "ОСК"). Это шестая субмарина в линейке проекта "Ясень-М", которая спроектирована Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит".