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Главком ВМФ РФ заявил о системной работе по повышению боевых возможностей флота

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Россия ведет системную работу по усилению боевых возможностей Военно-морского флота, заявил главком ВМФ РФ Александр Моисеев.

"В июне текущего года на стапелях прославленного "Севмаша" был заложен атомный подводный крейсер "Мурманск", а сегодня выводится из эллинга уже шестой в серии крейсер данного проекта "Ульяновск". Это свидетельствует о проведении системной работы по обновлению корабельного состава и повышению боевых возможностей Военно-морского флота", - сказал Моисеев во вторник на церемонии вывода из эллинга АПЛ "Ульяновск".

Главкома ВМФ процитировали в Минобороны РФ.

По официальной информации, АПЛ "Ульяновск" заложена в 2017 году на Севмаше (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию"). Это шестая подлодка проекта "Ясень-М", которая спроектирована конструкторским бюро "Малахит". Многоцелевые подлодки проекта "Ясень-М" оснащены крылатыми ракетами.

Гендиректор КБ "Малахит" Владимир Дорофеев, согласно сообщению Минобороны РФ, заявил на церемонии в Северодвинске во вторник, что в этом году ВМФ получит многоцелевую атомную подлодку "Пермь", вооруженную гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон".

"ВМФ как основной заказчик уделяет большое внимание, чтобы эффективность этих кораблей оставалась на высочайшем уровне. В связи с этим проводятся, в том числе, модернизационные работы. Ярчайший пример - это АПЛ "Пермь", заказ, который тоже сейчас находится здесь и в этом году будет принят в состав. В ходе серийного строительства он впервые оснащен перспективным новейшим комплексом ракетного вооружения "Циркон", процитировали Дорофеева в Минобороны РФ.

ВМФ РФ Александр Моисеев Минобороны РФ
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