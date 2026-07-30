Крупный пожар в офисном здании потушили в Алуште

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Пожарные в Алуште (Крым) полностью ликвидировали возникшее в среду возгорание в офисном здании, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике в четверг.

"6:00 - полная ликвидация", - говорится в сообщении.

Накануне спасателям поступила информация о возгорании кровли офисного здания на ул. Хромых в центре Алушты. Из пожара был спасен один человек. Сообщалось, что есть риск обрушения старых конструкций. Локализовали возгорание в тот же день на площади 1,5 тыс. кв. метров. К тушению привлекали 76 человек и 23 единицы техники.