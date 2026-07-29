Офисное здание горит в центре Алушты на площади 1,5 тыс. кв.м

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Крупный пожар в трехэтажном офисном здании тушат в Алуште (Крым), сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике в среду.

Ранее спасателям поступила информация о возгорании кровли офисного здания на ул. Хромых. Из пожара спасен человек. Предварительная площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. метров, говорится в сообщении.

В нем отмечается, что из-за старости конструкций есть риски их обрушения.

К тушению огня привлекли 48 человек и 18 единиц техники.