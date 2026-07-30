Средства ПВО отражают атаку БПЛА в Пермском крае

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Силы ПВО задействовали в Пермском крае для отражения атаки дронов, сообщается в канале министерства территориальной безопасности региона в Мах в четверг.

"В Пермском крае силами ПВО идет отражение атаки вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что в целях безопасности нельзя подходить к обломкам БПЛА. Также запрещено публиковать свидетельства работы средств ПВО. На месте работают оперативные службы.

В регионе действует режим "Беспилотная опасность", в аэропорту Перми введены ограничения на обслуживание авиарейсов.