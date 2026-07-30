Поиск

Средства ПВО отражают атаку БПЛА в Пермском крае

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Силы ПВО задействовали в Пермском крае для отражения атаки дронов, сообщается в канале министерства территориальной безопасности региона в Мах в четверг.

"В Пермском крае силами ПВО идет отражение атаки вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что в целях безопасности нельзя подходить к обломкам БПЛА. Также запрещено публиковать свидетельства работы средств ПВО. На месте работают оперативные службы.

В регионе действует режим "Беспилотная опасность", в аэропорту Перми введены ограничения на обслуживание авиарейсов.

Пермский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Удары ВСУ по объектам в Пензенской области и Удмуртии квалифицировали как теракты

ФАС раскрыла сговор при строительстве мусорных полигонов на 14,9 млрд рублей

 ФАС раскрыла сговор при строительстве мусорных полигонов на 14,9 млрд рублей

БПЛА атаковали порт Тамань Краснодарского края, повреждена инфраструктура

Ozon отчитался о мерах по минимизации рисков повреждения инфраструктуры

 Ozon отчитался о мерах по минимизации рисков повреждения инфраструктуры

Возгорание произошло на территории предприятия на Кубани из-за падения обломков БПЛА

Режим беспилотной опасности объявлен в Свердловской и Челябинской областях

Wildberries-Russ сообщила о возгорании на логистическом объекте в Удмуртии из-за атаки

 Wildberries-Russ сообщила о возгорании на логистическом объекте в Удмуртии из-за атаки

БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области, один человек пострадал
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10825 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3394 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов