Более 30 тыс. жителей Перми остались без света из-за энергоаварии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Авария на электросетях стала причиной отключения электроэнергии в четырех микрорайонах Перми, сообщается в канале городской Единой дежурно-диспетчерской службы в мессенджере Мах в четверг.

"30 июля в связи с аварией на ЛЭП в Дзержинском районе с 12:00 (10:00 мск) отсутствует электроснабжение микрорайонов: Железнодорожный, Акуловский, Комсомольский, Пролетарский", - говорится в сообщении.

Эти микрорайоны расположены поблизости друг от друга в правобережной части города. На сайте Дзержинского района Перми сообщается, что население этих микрорайонов превышает 30 тыс. человек.

Жители города в соцсетях заявляют об отключении света и перебоях с напряжением электричества.

Как сообщалось, в четверг в регионе введен режим "Беспилотная опасность", в Перми звучат сирены воздушной тревоги. Региональное министерство территориальной безопасности передавало, что силы ПВО отражают атаку БПЛА. Аэропорт Перми временно приостановил обслуживание авиарейсов.