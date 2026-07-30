Поиск

Выезд из Сарапула по Ижевскому тракту перекрыли после удара по логоцентру Wildberries

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Движение по Ижевскому тракту из Сарапула временно закрыто, сообщила городская администрация.

Выезд из города возможен только через Нечкинский тракт.

Близ Ижевского тракта находится логоцентр Wildberries. Ранее утром Wildberries-Russ сообщила, что логоцентр в Сарапуле был атакован и загорелся. Обошлось без пострадавших благодаря заблаговременной эвакуации.

Пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщила, что после пожара в логоцентре Wildberries в Сарапуле организован мониторинг качества атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки - в деревнях Пастухова и Антипино.

Wildberries Сарапул Роспотребнадзор Ижевский тракт Wildberries-Russ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Удары ВСУ по объектам в Пензенской области и Удмуртии квалифицировали как теракты

ФАС раскрыла сговор при строительстве мусорных полигонов на 14,9 млрд рублей

 ФАС раскрыла сговор при строительстве мусорных полигонов на 14,9 млрд рублей

БПЛА атаковали порт Тамань Краснодарского края, повреждена инфраструктура

Ozon отчитался о мерах по минимизации рисков повреждения инфраструктуры

 Ozon отчитался о мерах по минимизации рисков повреждения инфраструктуры

Возгорание произошло на территории предприятия на Кубани из-за падения обломков БПЛА

Режим беспилотной опасности объявлен в Свердловской и Челябинской областях

Wildberries-Russ сообщила о возгорании на логистическом объекте в Удмуртии из-за атаки

 Wildberries-Russ сообщила о возгорании на логистическом объекте в Удмуртии из-за атаки

БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области, один человек пострадал
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10825 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3394 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов