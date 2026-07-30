Выезд из Сарапула по Ижевскому тракту перекрыли после удара по логоцентру Wildberries

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Движение по Ижевскому тракту из Сарапула временно закрыто, сообщила городская администрация.

Выезд из города возможен только через Нечкинский тракт.

Близ Ижевского тракта находится логоцентр Wildberries. Ранее утром Wildberries-Russ сообщила, что логоцентр в Сарапуле был атакован и загорелся. Обошлось без пострадавших благодаря заблаговременной эвакуации.

Пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщила, что после пожара в логоцентре Wildberries в Сарапуле организован мониторинг качества атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки - в деревнях Пастухова и Антипино.