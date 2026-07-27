Логистический комплекс Wildberries-Russ в Сарапуле вернулся к штатной работе

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Логистический комплекс Wildberries-Russ в Сарапуле (Удмуртия) вернулся к штатному режиму работы после отмены тревоги в регионе, говорится в опубликованном сообщении объединенной компании.

Утром в понедельник Wildberries-Russ сообщала об эвакуации сортировочного центра и логистического комплекса в Сарапуле.

Утром 27 июля глава республики Александр Бречалов сообщал, что силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников на Удмуртию.