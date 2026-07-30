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Пять человек погибли, девять пострадали в Херсонской области вследствие украинских ударов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли, еще один пострадал в Алешках (Херсонская область) в результате украинских ударов за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в четверг.

"В Алешках удары БПЛА по жилым домам привели к гибели женщин 1969 и 1967 г.р., а также двух мужчин 1958 и 1976 г.р. Кроме того, при артиллерийском обстреле пострадала женщина 1975 г.р." - написал Сальдо в своем канале в Max.

Еще один человек погиб на трассе Скадовск - Каланчак: украинский дрон атаковал легковой автомобиль, погибла женщина 1952 года рождения, ранения получили женщина и мужчина. При подрыве автомобиля на мине в Михайловке ранены ребенок 2013 года рождения и две женщины.

Кроме того, по словам губернатора, в Азовском БПЛА атаковал предприятие, пострадал мужчина 1961 года рождения. В результате ударов дронов ранен мужчина в Виноградово и женщина в Новой Маячке.

Херсонская область Владимир Сальдо
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