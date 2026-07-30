Минобороны РФ заявило о контроле над четырьмя населенными пунктами в Харьковской, Сумской областях и ДНР

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российские военные установили контроль над тремя селами в Харьковской и Сумской областях, а также поселком в ДНР, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Юрченково Харьковской области, Могрица и Малая Слободка Сумской области", - говорится в сообщении министерства.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Красноярское Донецкой Народной Республики", - заявило Минобороны РФ.

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