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Военные сообщили об уничтожении пусковой установки ЗРК "Печора" ВСУ

Нанесены удары по объектам ТЭК Украины

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Печора" ВСУ, сообщили в министерстве обороны РФ в четверг.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Печора", нанесено поражение складам вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

Минобороны сообщило, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 143 районах.

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Минобороны РФ
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