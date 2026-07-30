Минобороны заявило, что российские войска за сутки улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российские войска за сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации, заявили в Минобороны России в четверг.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, "Восток" продвигается вглубь обороны ВСУ.

Подразделения группировки "Восток" за сутки нанесли поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери армии Украины составили свыше 375 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие, заявили в Минобороны РФ.

Там сообщили, что подразделения группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Щуровка, Аркадевка, Нечволодовка Харьковской области, Райгородок, Донецкое, Яцковка и Старый Караван в ДНР.

По данным ведомства, в зоне ответственности группировки "Запад" потери ВСУ за сутки составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения "Южной" группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Молочарка, Николаевка, Никаноровка, Веролюбовка, Николайполье, Алексеево-Дружковка и Славянск в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

Потери украинских сил в зоне ответственности группировки составили до 155 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 31 автомобиль, сообщили в министерстве обороны.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка и Преображенка Запорожской области. Уничтожено до 40 военнослужащих, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - проинформировало военное ведомство.