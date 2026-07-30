Свыше 230 тыс. студенческих чатов с 2,4 млн участников создано в мессенджере Мах

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В национальном мессенджере Мax уже действуют более 230 тыс. студенческих чатов, в которых состоят свыше 2,4 млн участников, сообщили в Минобрнауки РФ.

"В настоящий момент в Max уже создано более 230 тыс. студенческих чатов, в которых состоят свыше 2,4 млн участников", - говорится в сообщении, размещенном в канале министерства в Max.

Вузы также активно развивают официальные каналы в национальном мессенджере: в настоящее время их насчитывается более 5 тыс., а их суммарная аудитория превышает 2,6 млн человек, отметили в министерстве.

При поддержке Минобрнауки РФ в приемную кампанию 2026 года интегрирован национальный мессенджер Max. При зачислении первокурсники получат уведомление от Госуслуг об официальных чатах своего вуза в Max и смогут пользоваться чат-ботами в едином цифровом пространстве, сообщили в канале.

"Интеграция с Max позволяет вузам выстроить бесшовную коммуникацию со студентами с первого дня: от официальных учебных чатов до получения расписания. (...) Уже сотни вузов активно используют платформу для решения актуальных образовательных задач и эффективной коммуникации со студентами", - приводятся в сообщении слова замминистра науки и высшего образования РФ Андрея Омельчука.

Проект "Цифровой вуз" в Max объединяет более 1 тыс. вузов и филиалов, предоставляя платформу для бесшовной коммуникации, управления групповыми чатами, работы с чат-ботами и расписанием занятий, уточнили в министерстве.