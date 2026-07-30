Гендиректор "Эфко" арестован по обвинению в хищении

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы отправил под арест на два месяца генерального директора ГК "Эфко" Евгения Ляшенко.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия о заключении под стражу Ляшенко Евгения ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее по делу были арестованы председатель совета директоров Валерий Кустов, директор по стратегическому развитию "Эфко" Владислав Романцев, его заместитель Екатерина Кустова, а также замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя.

Им предъявлено обвинение в хищении путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере (ст.159 УК РФ), а также в растрате (ст.160 УК РФ). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет колонии.

Расследованием дела занимается Следственный Департамент МВД России.

Подробностей уголовного дела в суде не сообщили.

Вместе в тем в правоохранительных органах агентству пояснили, что претензии следствия связаны с хищением денег, выделенных государством для финансирования производства беспилотных летательных аппаратов.

В Минпромторге подтвердили задержание своей сотрудницы, отметив, что министерство оказывает содействие следственным действиям.

"Эфко" - российская компания, управляющая несколькими предприятиями масложировой промышленности. Компания является крупнейшим российским производителем спецжиров и маргарина, также выпускает майонез, растительные масла, кетчупы, молочные и кисломолочные продукты. Входит в тройку крупнейших компаний российского агропромышленного комплекса.

Валерий Кустов занимает 144 место в списке российских миллиардеров Forbes.