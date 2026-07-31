Что случилось этой ночью: пятница, 31 июля

Атака на логистический объект Wildberries в Волгограде, достижение соглашения о разоружении ХАМАС, пожар на складе DNS во Владивостоке

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Беспилотники повредили многоквартирный дом и объект ТЭК в Волгограде, пострадали пять человек, их госпитализировали. В результате атаки на Ростовскую область повреждения получил многоквартирный дом в городе Гуково, ранена женщина.

- Wildberries-Russ сообщила о возгорании на логистическом объекте в Волгограде после атаки БПЛА. По предварительным данным, люди не пострадали.

- DNS предупредила о возможных задержках доставки товаров из-за крупного пожара на складе во Владивостоке, который начался в пятницу утром. Доставка товаров перераспределена между складами.

- Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. В ХАМАС заявили, что откажутся от разоружения, если Израиль не исполнит свои обязательства.

- Мещанский суд Москвы отправил под арест на два месяца генерального директора ГК "Эфко" Евгения Ляшенко по обвинению в хищении.

- США ввели санкции против российской логистической компании ООО "Эйркаргопро", которая, по мнению Вашингтона, поддерживает деятельность иранской авиакомпании Mahan Air.

- Международная федерация бокса (World Boxing) отменила ограничения для российских спортсменов, допустив их к соревнованиям под флагом и гимном РФ.

- Создатели военного триллера Fortitude подали иск к Netflix на $105 млн после того, как из офиса компании был похищен жесткий диск с цифровой копией фильма. По мнению истцов, инцидент поставил под угрозу судьбу проекта стоимостью $45 млн.