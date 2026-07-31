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Объем пресеченной ФТС контрабанды драгметаллов и камней вырос почти в 6 раз - до 4,5 млрд руб.

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - ФТС России в I полугодии 2026 года пресекла контрабанду драгоценных и полудрагоценных камней, золота, драгоценных металлов и ювелирных изделий на 4,5 млрд рублей, что почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении таможенной службы.

Контрабандные драгоценности в основном перемещались авиапассажирами. Чаще всего их незаконно ввозили из ОАЭ, Турции и Китая, а вывозили - в Китай, США и Сингапур. Наибольшее количество нарушений выявлено таможенными органами столичных аэропортов и в Северо-Западном федеральном округе.

По данным фактам таможенными органами возбуждено 53 уголовных дела. Из них 48 дел возбуждено по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов) и пять дел - по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).

Также возбуждено 192 дела об административных правонарушениях (в аналогичном периоде 2025 года - 189 дел).

ФТС России напомнила, что драгоценные металлы и ювелирные изделия из них являются стратегически важными товарами. В соответствии со ст. 226.1 УК РФ их незаконное перемещение через таможенную границу в крупном размере квалифицируется как контрабанда и влечет уголовную ответственность. Крупным размером таких товаров признается их стоимость свыше 1 млн рублей.

ФТС России
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