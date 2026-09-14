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Песков допустил возможность побуждения Киева к большей гибкости усилиями других стран

Песков допустил возможность побуждения Киева к большей гибкости усилиями других стран
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Любые страны могут использовать свое влияние на Киев, чтобы побудить его к большей гибкости, это будет значительным вкладом в урегулирование конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом любые страны могут использовать свое влияние на киевский режим с тем, чтобы сподвигнуть его к большей гибкости, что будет значительным вкладом в дело урегулирования", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что могут сделать страны Глобального юга для урегулирования украинского конфликта.

Он отметил, что в ходе контактов в Нью-Дели и председатель КНР Си Цзиньпин, и премьер-министр Индии Нарендра Моди "живо интересовались украинской проблематикой, говорили о готовности их стран в случае необходимости сыграть роль в урегулировании, готовности внести свой вклад".

"Это было весьма позитивно воспринято президентом Путиным. Он дал дополнительные разъяснения о том, как обстоят реально дела сейчас вокруг урегулирования и как обстоят реально дела на фронтах", - сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков Украина
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