Нанесены удары по пунктам дислокации и управления БПЛА ВСУ в Харьковской области и ДНР

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по пунктам управления беспилотниками двух бригад ВСУ в Харьковской области и пункту временной дислокации украинской бригады в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

По данным ведомства, пункты управления БПЛА ВСУ поражены в районах населенных пунктов Прудянка и Сеньково в Харьковской области, пункт временной дислокации - в районе Райгородка в ДНР.

"В ходе боевых вылетов применялись авиационные бомбы ФАБ-500, ФАБ-250 и управляемая ракета ЛМУР Х-39. В результате удара все цели поражены", - заявили в министерстве.