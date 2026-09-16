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В Москве не намерены спонсировать членство Армении в Евросоюзе

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - России не хотелось бы "оплачивать" евроинтеграцию Армении за счет преференций, которые республика получает благодаря членству в ЕАЭС, заявил на сессии "Новая архитектура мира" в рамках Международного фестиваля молодежи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Если процесс внедрения в армянское законодательство и нормативную практику евростандартов уже начался, то России не хотелось бы оплачивать членство или подготовку к членству (Армении - ИФ) в Евросоюзе путем тех огромных преференций, которая Армения получает в Евразийском экономическом союзе", - сказал он.

Глава МИД также отметил: "Я не вижу, как Армения может оказаться в Европейском союзе, куда уже много десятилетий стоит в очереди Турция, например, Сербия". Он не исключил, что власти Евросоюза "обманут" Ереван.

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите ШОС в Бишкеке в сентябре договорились провести отдельную встречу по вопросам связанным с членством республики в ЕАЭС и ее евроинтеграции.

Армения ЕАЭС Евросоюз МИД Сергей Лавров Турция Сербия
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