В РФ стартует голосование на выборах в Госдуму и региональных выборах

Члены участковой избирательной комиссии Камчатского края в районе стойбища оленей в ходе проведения досрочного голосования Фото: Александр Пирагис/РИА

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В России начинается трехдневное голосование на выборах различного уровня; первые избирательные участки откроются в Камчатском крае и Чукотском автономном округе в 23:00 по московскому времени (в 08:00 18 сентября по местному времени).

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. Планируется провести более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

Выборы депутатов Госдумы

Всего на выборах депутатов Госдумы замещается 450 депутатских мандатов: по федеральному избирательному округу - 225 мандатов и столько же мандатов - по одномандатным избирательным округам.

В бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы девятого созыва будут представлены 10 политических партий.

Центризбирком России 10 августа утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы; в него были включены 11 партий. Верховный суд РФ в этот же день удовлетворил иск об отмене регистрации списка кандидатов от "Яблока" на выборы в Госдуму по иску партии "Родина". 17 августа суд признал законным решение об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Яблоко". Решение высшей судебной инстанции вступило в законную силу.

18 августа ЦИК РФ принял решение изменить текст бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу. Комиссия исключила строку с информацией про партию "Яблоко" из федерального бюллетеня; при этом нумерация остальных партий осталась прежней.

Таким образом, в федеральном бюллетене после партии "Единая Россия" (строка номер 1) будет находиться партия "ЛДПР" (строка номер 3). Далее в бюллетене будут представлены: Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".

В бюллетене для голосования по одномандатным округам будут представлены кандидаты от всех 11 политических партий, включая "Яблоко". В этом бюллетене указаны фамилии кандидатов, которые баллотируются от конкретного территориального округа.

Всего по федеральному и одномандатным избирательным округам зарегистрированы около 4,5 тыс. кандидатов.

В выборах депутатов Госдумы девятого созыва в текущем году впервые примут участие жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщили в Центризбиркоме России.

Выборы в регионах

В течение трех дней, 18-20 сентября, пройдут выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ.

В восьми субъектах состоятся прямые выборы (Республика Мордовия, Республика Тыва, Чеченская Республика, Белгородская, Брянская, Пензенская, Тверская, Ульяновская области).

Еще в трех регионах РФ (в Республике Дагестан, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Северная Осетия - Алания) главы регионов избираются посредством голосования депутатов регионального парламента (законодательного органа).

Помимо этого, пройдут выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ: Республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Мордовия, Чеченская Республика, Чувашская Республика; Алтайский, Камчатский, Красноярский, Пермский, Приморский, Ставропольский края; Амурская, Астраханская, Вологодская, Калининградская, Кировская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Омская, Оренбургская, Орловская, Псковская, Самарская, Свердловская, Тамбовская, Тверская, Тюменская области (с участием избирателей Ханты-Мансийского АО - Югры и Ямало-Ненецкого АО), город Санкт-Петербург, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский АО - Югра, Чукотский АО.

Также пройдут выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны (Уфа, Нальчик, Петрозаводск, Саранск, Грозный, Пермь, Калининград, Кемерово, Саратов, Ханты-Мансийск).

ДИСТАНЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

На выборах 18-20 сентября дистанционное электронное голосование пройдет на федеральной платформе в 32 регионах России. Заявления граждан на участие в ДЭГ на портале Госуслуг принимались с 3 августа по 14 сентября. Избиратели Москвы голосуют на региональной платформе без предварительной подачи заявления.

На выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах ДЭГ смогут использовать 48,4 млн избирателей, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

При этом избиратели, которые подали заявление на ДЭГ, но не смогли проголосовать онлайн, смогут получить бумажные бюллетени на избирательных участках в пределах избирательного округа, сообщила ранее глава комиссии.

На завершающем заседании ЦИК перед началом выборов 15 сентября Памфилова сообщила, что более 4 млн российских избирателей подали заявление на использование ДЭГ на выборах.

Голосование за рубежом

Голосование для российских избирателей за рубежом на выборах депутатов Госдумы девятого созыва, как сообщил член ЦИК РФ Павел Андреев, будет организовано на 333 избирательных участках в 152 странах, включая семь участков, образованных на территории города Байконур.

Глава Центризбиркома сообщила, что комиссия будет корректировать возможности голосования на зарубежных участках в зависимости от отношений и ситуации в каждой стране. Среди ключевых задач при организации голосования на выборах депутатов Госдумы за рубежом Памфилова обозначила безопасность в пунктах голосования и прозрачность работы зарубежных избиркомов.