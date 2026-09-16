Ракета "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-35" стартовала с Байконура

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с транспортным кораблем "Прогресс МС-35" с грузами для Международной космической станции стартовала с космодрома Байконур, следует из трансляции "Роскосмоса".

Пуск ракеты состоялся в 16:33 по Москве с 31-й площадки космодрома.

Стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС запланирована на 19 сентября в 16:46 по Москве.

Грузовик доставит на станцию более 2,4 тонн грузов, в том числе 842 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 50 кг воздуха для пополнения атмосферы, 525 кг оборудования и расходных материалов для содержания станции, а также научной работы экипажа.

Кроме того, на МКС отправлены оборудование и расходные материалы для экспериментов: "Газоанализатор-ФС", "Теледроид", "Биополимер", "Виртуал", "Вампир", "Ураган" и "Сепарация".

Ранее грузовые корабли "Прогресс" отправлялись на орбиту с помощью ракет-носителей "Союз-2.1а", это первый запуск грузового корабля к МКС с использованием модификации "Союз-2.1б".

Сейчас на МКС работает экипаж из семи человек: космонавты "Роскосмоса" - Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев; астронавты NASA - Джессика Меир, Анил Менон и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.