На Госуслугах открылась запись на курс по ИИ для учителей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Записаться на курс повышения квалификации в сфере искусственного интеллекта для школьных учителей можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг, сообщает в среду пресс-служба Минцифры РФ.

"Чтобы записаться на программу "Искусственный интеллект в работе учителя", нужно подать заявление на Госуслугах. В этом году пройти курсы смогут 250 тыс. человек", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В Минцифры РФ подчеркнули, что нейросети не заменят учителя и не напишут урок вместо него, но помогут объяснить материал более наглядно и интересно.

Программа рассчитана на учителей с любым опытом работы с нейросетями - от новичков до тех, кто уверенно пользуется ИИ-инструментами, сообщили в пресс-службе. Для записи на курс потребуется учётная запись учителя на Госуслугах.

В рамках программы можно научиться создавать иллюстрации, схемы, презентации, аудио и видео к своей теме, генерировать варианты заданий разной сложности, создавать конспекты, планы занятий, подборки примеров и заданий по темам за несколько кликов, делать расшифровку записи занятий и разбор оценок в таблице, готовить черновики сообщений родителям. Также можно проверять отобранные для урока материалы на возрастные ограничения и выявлять сгенерированные ИИ работы учеников, уточняется в сообщении.

Первый поток стартует с 25 сентября и продлится до 19 октября, второй поток - с 9 октября по 2 ноября, третий поток - с 23 октября по 26 ноября.

Занятия будут проходить онлайн в удобное время, продолжительность курса составляет 36 часов.

После завершения обучения нужно будет сдать итоговое тестирование, успешно прошедшие его учителя получат удостоверение о повышении квалификации в электронном виде.

Обучение организуют Минцифры, Минпросвещения и Государственный университет просвещения. Содержание программы разработано Яндексом.