Что произошло за день: среда, 16 сентября

Президент РФ о предстоящих выборах, награда для командира корвета и состояние "Троицы" Андрея Рублева

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин призвал россиян проголосовать на предстоящих выборах. Он отметил, что это станет общим ответом всем, кто хочет ослабить Россию.

- Гражданин РФ и Канады приговорен к семи годам колонии за госизмену. Как сообщили в ФСБ, Николай Зюзев вел аналитическую работу и сбор информации для иностранных организаций, признанных нежелательными в России.

- Министр обороны РФ наградил командира корвета за предотвращение провокации вертолета ВВС Дании в Балтийском море. В ведомстве сообщили, что вертолёт следовал на сближение с российским боевым кораблем и на вызовы по международному каналу не отвечал. Было принято решение выпустить две сигнальные световые ракеты, после чего вертолет покинул район нахождения корвета.

- Суд в Нидерландах вынес приговоры лидерам албанских боевиков в Косово. В частности, Хашим Тачи и Якуп Красничи осуждены на 25 лет тюрьмы за военные преступления в период конфликта в автономном сербском крае Косово и Метохия в 1998-1999 гг. После приговора сторонники Освободительной армии Косово устроили беспорядки у штаб-квартиры Европейской миссии в Приштине.

- Индексация тарифов ЖКУ добавит к годовой инфляции 0,7 п.п., приблизит ее к верхней границе прогноза в 7%, заявили в Банке России.

- Эммануэль Макрон призвал правительство Франции мобилизовать усилия по нормализации снабжения топливом. Около 10% автозаправочных станций испытывают сложности снабжения "как минимум одним видом топлива".

- Председатель Еврокомиссии предложила дать Канаде статус ассоциированного члена Евросоюза. Оттава в связи с инициативой проявляет осторожность. Financial Times со ссылкой на источники пишет, что в свою очередь власти многих стран Союза без энтузиазма восприняли предложение канадского премьер-министра сформировать "беспрецедентный альянс" Канады и ЕС.

- Граница между Боливией и Парагваем окончательно определена спустя 88 лет. Процесс демаркации длился с 1938 года, со времен, последовавших за окончанием Чакской войны.

- Икона "Троица" находится в реставрационных мастерских из-за корректировки работы климатической капсулы, это технический момент, заверила директор Третьяковки. По ее словам, необходимости перемещения иконы из мастерской нет, процесс проверки будет коротким.